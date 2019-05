© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'alleanza con Renault , che in futuro potrà estendersi a Nissan e Mitsubishi, è la naturale prosecuzione dell'accordo Fiat-Chrysler". Lo dichiara, sottosegretario della Fim di Torino, in merito alla prossima fusione tra FCA e la casa automobilistica francese.Il leader sindacale ha poi affermato che l'intesa "potràrilanciando gli stabilimenti torinesi".Per quel che riguarda, invece,nella nuova società che nascerà dalla fusione, visto che nell'azionariato di Renault è presente lo stato francese, Chiarle ha fatto notare che "in Italia abbiamo già Leonardo che ha una partecipazione del Tesoro. Un'eventualenell'alleanza avrebbe unrispetto agli assetti azionari francesi".A commentare la proposta di fusione con il marchio parigino presentata questa mattina, anche lo stesso presidente di FCAil quale ha dichiarato che ": non hanno nessuno impatto, non ci sono chiusure di stabilimenti. Al contrario, l'Italia e tutti gli altri Paesi avranno grandi benefici se questa opportunità andrà avanti.", conclude Elkan.