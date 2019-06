© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una mega operazione da, con vendite combinate dipresentata in pompa magna (sarebbe il terzo gruppo mondiale dopo Volkswagen e Toyota): questi idella possibile fusione tra Fca e Renault (con in coda Nissan e Mitsubishi), di cui in queste ore si fa un gran parlare.Mentre vanno avanti discussioni e trattative, la certezza in un copione ancora da definire, è che ilSulla questione interviene anche il: "Sono in contatto con i vertici di Fca.che, vista la portata, vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti. L'obiettivo dichiarato di questa operazione è una partnership tecnologica che permetta lo sviluppo di nuovi prodotti e la crescita del comparto automotive in Europa e in Italia.Lo scrive in un post su Facebook.- aggiunge il Vicepremier - è che possa creareal nostro mercato dell'automotive, ma a quanto si apprende pubblicamente, le trattative sono ancora in corso. Diamo per scontato che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che, piuttosto, attraverso il mantenimento e il potenziamento del piano di investimenti sugli stabilimenti italiani, questi aumentino nel prossimo futuro".Per Di Maio "lo Stato ha già supportato e supporta Fca in Italia e lo ha fatto attraverso entrambi i ministeri che ho l'onore di dirigere, sia nell'interesse dei lavoratori che dell'azienda. Lo ha fatto prima di tutto nel rispetto della te alla sua storia e che ci auguriamo continui a essere rispettato, perchè solo in quel caso