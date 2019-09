Fca, patteggia negli Usa e paga 40 milioni per risolvere la disputa sul numero di auto vendute

Ultimo aggiornamento: 19:49

Fca patteggia negli Stati Uniti e si impegna a pagare 40 milioni di dollari per risolvere la disputa con la Sec, che l'accusa di aver ingannato gli investitori sul numero delle auto vendute ogni mese negli Stati Uniti."Fca Us ha fornito", si legge nella nota emessa dal gruppo. "La società ha rivisto ed affinato le proprie politiche e procedure ed è impegnata a. L'- conclude la nota - che non avrà effetti significativi sui risultati della società"."I dati sulle vendite offrono agli investitori un'idea sulla, un", afferma la Sec in una nota."Questo caso mette in evidenza", sottolinea la Securities and Exchange Commission secondo la quale Fca fra il 2012 e il 2016 ha pubblicato comunicati stampa mensili che riportavano in modo falso le vendite mensili. "La Sec ha rinvenuto che Fca Us ha gonfiato i risultati sulle vendite mensili pagando i concessionari per riportare false vendite".