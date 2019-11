FCA-PSA vicine all'intesa scrivono ai dipendenti

(Teleborsa) - Si avvicina la firma del Memorandum tra FCA e PSA. Le due case automobilistiche stanno lavorando per raggiungere un accordo sulla fusione nelle prossime settimane, con molta probabilità prima di Natale.



Lo rivelano i due gruppi industriali in una lettera dei vertici inviata ai rispettivi dipendenti.



La fusione FCA-PSA "è un progetto industriale così importante" su cui il Governo italiano "non può rimanere indifferente" - rilancia il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante la visita allo stabilimento FCA di Melfi - chiedendo che "la prospettiva progettuale non comprometta in nessun modo gli stabilimenti e l'occupazione in Italia".





