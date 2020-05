FCA-PSA: niente dividendo per coronavirus, avanti con fusione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) ed il Consiglio di Gestione di Peugeot (Groupe PSA) hanno ciascuno deciso di "non distribuire nel 2020 un dividendo ordinario" a valere sull'esercizio 2019, alla luce dell'impatto dell'attuale emergenza dovuta al Covid-19.



FCA e Groupe PSA - si legge in una nota congiunta - confermano che "le attività in preparazione della fusione 50/50 delle loro attività annunciata nel dicembre del 2019 procedono positivamente, ivi compresi gli adempimenti per l'approvazione da parte delle Autorità antitrust ed altre Autorità".



Il completamento della fusione è atteso completarsi "nei tempi previsti", prima della fine del primo trimestre del 2021, "subordinatamente al soddisfacimento delle closing conditions d'uso".