(Teleborsa) - "Una combinazione dei due gruppi sarebbe credit positive in generale in quanto porterebbe alla creazione di un produttore di auto più grande e diversificato con un potenziale di sinergie sostanziali e di maggiore efficienza che aiuterà a mitigare le numerose sfide all'interno dell'industria globale dell'auto". Moody's commenta così la fusione annunciata tra i gruppi FCA e Psa.



"Per Psa - spiegano gli esperti di Moody's - una combinazione di successo con FCA posizionerebbe l'azienda più saldamente all'interno della categoria di rating Baa3 grazie soprattutto a una migliore diversificazione regionale e alle sinergie proposte. L'outlook positivo sui rating di FCA riflette il potenziale per un profilo di credito più forte dell'entità combinata se la fusione proposta dovesse essere portata a termine con successo".