FCA - PSA, Manley: colloqui procedono bene. Serve tempo

(Teleborsa) - Procedono i colloqui per un'aggregazione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (PSA), con la speranza di arrivare ad un accordo entro 12-14 mesi. "Non si tratta di un ritardo, ma ci vuole tempo", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles.



Intervenire sugli stabilimenti non è "un obiettivo primario", ha spiegato poi l'AD, in quanto "entrambe le società hanno la reputazione di essere snelle, se guardate ai track record di entrambe le case". Le sinergie "verranno dalle piattaforme che saranno messe in comune, dalle famiglie di motori e poi ci saranno sinergie negli acquisti. Questo è il nostro vero focus", ha aggiunto il CEO.





© RIPRODUZIONE RISERVATA