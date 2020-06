FCA-PSA, fusione rischia slittamento 4 mesi per dubbi Antitrust

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laa causa deidell'operazione, che rischia di creare unanei segmento dei veicoli commerciali leggeri (). Per questo, l'Authority per la concorrenza, che aveva rilevato la criticità, si prepara a prolungare di quattro mesi l'esame del dossier.Le due case automobilistiche avrebbero dovutoa queste criticità e presentare la documentazione, ma sinora nulla è stato fatto o prodotto e lasi prepara ad annunciareche durerà almeno, allungando i tempi di questa operazione, che punta a creare un gigante europeo dell'auto.La fusione Fra FCA e PSA presenta dei rischi per la concorrenza soprattutto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, mini van o furgoni, dove larisultante dall'unione salirebbedel mercato europeo.Ciò si tradurrebbe in una ingiustificataed in unain ambito europeo, che va assolutamente evitata.