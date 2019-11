FCA-PSA, fusione alla pari e nessuna chiusura. Il rilancio Lufthansa per Alitalia

(Teleborsa) - Dopo il via libera dai Cda di FCA e PSA a lavorare alla superfusione che darà vita al quarto gruppo mondiale dell'auto, con 8,9 milioni

di veicoli si è appreso che l'operazione avverrà secondo uno schema paritetico e, soprattutto, "senza chiusure di stabilimenti". Un'assicurazione che però non convince i sindacati. Il titolo Fca ha chiuso ieri sera a Wall Street in rialzo del 2,27%.



Lufthansa ha rilanciato intanto per Alitalia, ma solo con la garanzia di sostanziale un taglio dei costi e altri "paletti", a partire dal preventivo accordo con i sindacati. Colloqui in Germania con vertice FS.



