Fca e Peugeot scrivono ai dipendenti: fusione vicina

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fca e Groupe Psa, a cui fa capo il marchio Peugeout, accelerano verso la fusione. Un matrimonio che darà vita a un gruppo con «una posizione di leadership a livello mondiale nel settore della mobilità sostenibile». Le due aziende stanno lavorando alla firma di un Memorandum d'intesa che dovrebbe arrivare «entro le prossime settimane». Le società, si legge in un messaggio inviato ieri ai dipendenti delle due aziende, puntano «alla realizzazione di una fusione al 50% che porterà alla creazione del quarto gruppo automobilistico al mondo con circa 8,7 milioni di veicoli venduti all'anno».Fca e Psa vogliono unirsi «per dare vita a una nuova era di mobilità sostenibile, grazie a motori elettrici, guida autonoma e connettività digitale. La società risultante dalla fusione unirà i punti di forza dei diversi marchi che fanno capo ai due gruppi nei segmenti di mercato dei veicoli di alta gamma, city car, suv, truck e veicoli commerciali leggeri, accrescendone la forza».Doug Ostermann, di Fca, e Olivier Bourges, di Psa, sono a capo del progetto portato avanti da nove diversi gruppi di lavoro. «Con Olivier abbiamo la grande opportunità di lavorare insieme a un gruppo di persone che operano attivamente per la riuscita del progetto - ha detto Ostermann -. Entrambe le parti sono molto motivate a elaborare un piano che abbia successo e stiamo facendo ottimi progressi verso l'obiettivo finale. Fca e Psa faranno leva su tutte le loro risorse nel settore della ricerca e sviluppo per promuovere un futuro fatto di innovazione».