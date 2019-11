FCA-PSA: Fitch, sinergie positive per il rating

(Teleborsa) - Il raggiungimento delle sinergie promesse da FCA e PSA "potrebbe essere un fattore positivo per il credito nel medio termine". Lo afferma l'Agenzia internazionale Fitch secondo cui ci vorranno comunque "almeno due o tre anni" prima che i benefici attesi "rafforzino i parametri del credito".



"La fusione - aggiunge Fitch - creerà il quarto più grande produttore di automobili al mondo con una posizione di mercato di testa in molti mercati chiave, una dimensione significativa, marchi forti e un'ampia diversificazione di prodotto e geografica".



Fitch Ratings, Inc./Ltd., ricordiamo, è un'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, con due quartier generali, a New York e a Londra.