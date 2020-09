FCA-PSA, annunciata composizione Board di Stellantis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annunciano la composizione del, la nuova società che nascerà dalla fusione dei rispettivi business.Il Board sarà composto dain maggioranza, dotati diche siano "in linea con lo spirito dinamico e innovativo" del nuovo Gruppo. "Gli amministratori indipendenti - sottolineano le due aziende - supporteranno Stellantis nel valorizzare appieno i suoiin una nuova era della mobilità, con l'obiettivo disuperiore per tutti gli stakeholder".edhanno nominato, tra cui John Elkann in qualità di Presidente.e due dei suoi azionisti di riferimento EPF/FFP e BPIfrance hanno nominato altri, tra cui l'Amministratore Senior Indipendente e il Vice Presidente. Anche, sarà membro del Consiglio di Amministrazione.Pertanto, il Board sarà formato da John Elkann quale Presidente, Robert Peugeot come Vice Presidente e dai seguenti amministratori Henri de Castries (Amministratore Senior Indipendente), Andrea Agnelli (Amministratore non esecutivo), Fiona Clare Cicconi (Amministratore non esecutivo), Nicolas Dufourcq (Amministratore non esecutivo), Ann Frances Godbehere (Amministratore non esecutivo), Wan Ling Martello (Amministratore non esecutivo), Jacques de Saint-Exupéry (Amministratore non esecutivo), Kevin Scott (Amministratore non esecutivo) e Carlos Tavares (Amministratore Delegato).Il completamento della combinazione proposta dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021, soggetto alle condizioni di closing precedentemente concordate previste nel Combination Agreement.