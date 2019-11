© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'annuncio dell'avvio delle trattive in esclusiva tra Fca e Psa in vista di una fusione, le due parti sono al lavoro per arrivare alla stesura di un protocollo di accordo vincolante «che è atteso per inizio dicembre». A rivelarlo è"Les Echos" citando fonti vicino al dossier. Il perfezionamento dell'operazione, comunque, rileva il quotidiano economico francese, «non dovrebbe arrivare prima di mesi».Fca e Psa sopratutto, ricorda il quotidiano, «dovranno soprattutto ottenere il via libera delle autorità che regolano la concorrenza in una decina di paese come dovranno ottenere il disco vedere dell'Antitrust Ue dove i due gruppi sono particolarmente presenti». Su questo punto, il Ceo di Psa, Carlos Tavares nei giorni scorsi si è dimostrato flessibile: «ovviamente siamo pronti a fare tutte le concessioni necessarie», sottolinea.«Il rischio dell'attendismo, della lungaggine della procedura - scrive il quotidiano - sarà comunque delicata da gestire soprattutto nel contesto attuale del mercato automobilistico mondiale. Anche se la parola d'ordine sarà "business as usual" la prospettiva della fusione potrebbe costringere a differire delle decisioni difficili o ritardare aggiustamenti strategici».