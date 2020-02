FCA-Peugeot, Patuanelli: rassicurazioni su investimenti Piano, no preoccupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sul progetto di fusione tra"abbiamo avuto pubbliche e ampie rassicurazioni rispetto agli investimenti previsti dal piano industriale di Fca nel nostro Paese, che vengono confermati". Ad affermarlo il Ministro dello Sviluppo economico,rispondendo al Question time alla Camera sottolineando che "ilmonitorerà come sempre l'attuazione dei piani industriali" ma "non abbiamo motivo di preoccupazione in questo senso". "Il, ci sarà un impatto anche sull'indotto e credo che sarà un settore dove le nuove tecnologie porteranno un profondo mutamento", ha aggiuntoprecisando cheIl Ministro è poi intervenuto sulla situazione di, affermando che il"ha dichiarato che non è accettabile una dichiarazione unilaterale di addio: per noi deve continuare a produrre e siamo disponibili a mettere a disposizione tutti gli strumenti possibili. Si può pensare di cambiare prodotto, ma non di stoppare la produzione, assieme astiamo interloquendo anche con altri imprenditori dello stesso settore per un eventuale cambio di marchio e stiamo valutando altreper continuare la produzione e salvaguardare i livelli occupazionali"."Ilnon prevedeva, come noto, la dismissione dello stabilimento di Napoli, né una retrocessione di produzione in altri stabilimenti - ha sottolineato Patuanelli - recentemente, siamo riusciti ad avere l'impegno alla produzione fino al 31 ottobre nello stabilimento di Napoli. Non è un risultato soddisfacente perché non è il risultato definitivo che vogliamo ottenere". Secondo il Ministro, "non è: quello stabilimento deve continuare a produrre". Il Ministro ha quindi riferito che è stato dato "mandato a Invitalia di verificare i dati di business dell'azienda".