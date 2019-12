FCA-Peugeot danno il via alla fusione: nozze approvare dai Board

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: la fusione è stata approvata da entrambi i Boarddi entrambe le compagnie e porterà alla creazione dele del, con vendite annuali per 8,7 milioni di veicoli e ricavi per 170 milioni.Lo ha annunciato la FCA, dopo ile la ritualeda parte del CEO di FCAed il numero uno di Peugeot"Questa fusione rappresenta una grande opportunità per raggiungere una posizione ancora più forte nel settore attraverso il nostro impegno a guidare la trasformazione verso un mondo con una mobilità ecologica, sicura e sostenibile ", ha affermato, Presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA., Amministratore Delegato di FCA, ha aggiunto: "Questa è l'unione di due società con marchi incredibili e persone appassionate e competenti. Entrambe hanno affrontato momenti di estrema difficoltà e ne sono uscite ancora più agili, intelligenti e formidabili. Le nostre persone hanno un tratto in comune, quello di guardare alle sfide come opportunità da cogliere perché rappresentano la strada per renderci ancora migliori nel fare quello che facciamo"L'aggregazione proposta - si sottolinea - darà vita a unnel settore, con team, competenze, risorse e dimensioni in grado diofferte da questa nuova era della. FCA-PSA infatti si lancerà per offrire soluzioni di mobilità innovative, ecologiche e sostenibili, sia in contesti urbani che rurali.La fusione creerà unconnei suoi principali mercati in Europa, Nord America e America Latina e l'opportunità di ridefinire la strategia in altre regioni. Sono previsteche a regime saranno pari a circa, senza chiusure di stabilimenti. Iassociati alla condivisione di tecnologie, prodotti e piattaforme derivamnte dalla fusione rappresenteranno ildei 3,7 miliardi di euro di sinergie annuali a regime, mentre igenerati dalle relative economie di scala rappresenteranno undi tali sinergie. Ilsarà rappresentato da risparmi in altre aree, tra cuiLe sinergie generate dalla fusione daranno luogo ad un. Oltre alla forza in termini economici, il Gruppo avrà anche una, ad un livello, in grado di garantire una significativae ampi margini, sia perche perin nuove tecnologie.La maggiore efficienza degli investimenti in piattaforme veicoli, famiglie motori e nuove tecnologie e le economie di scala consentiranno al business di incrementare la sua capacità di acquisto e laIl nuovo gruppo beneficerà di unadisegnata per favorire l'efficienza, con unla maggioranza dei quali indipendenti. Cinque membri del consiglio di amministrazione saranno nominati da FCA e dal proprio azionista di riferimento (inclusoin qualità di) e cinque da Groupe PSA e dai propri azionisti di riferimento (incluso il Senior Non-Executive Director e il Vice Presidente). Al perfezionamento dell'operazione il Consiglio includerà due membri inrappresentanza dei lavoratori di FCA e di Groupe PSA., oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per unIn base allo statuto proposto per la società risultante dalla fusionedei voti espressi in assemblea. Si prevede inoltre che non ci saràesistenti. È previsto una partire dal perfezionamento della fusione per le partecipazioni azionarie di EXOR, Bpifrance, Dongfeng Group (DFG) e la famiglia Peugeot (EPF/FFP). Unica eccezione, a EPF/FFP sarà concesso di aumentare del 2,5% la propria partecipazione nella società risultante dalla fusione. Ilproposta è previsto in