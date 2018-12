FCA pensa ad uno stabilimento a Detroit per la Jeep Grand Cherokee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fiat Chrysler sotto i riflettori. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando sui media, la casa automobilistica avrebbe intenzione di aprire una nuova fabbrica a Detroit per la Jeep Grand Cherokee entro il 2020.Ieri, 6 dicembre 2018, l'Amministratore Delegatoha comunicato a tutti i dipendenti tramite una lettera cheè nominato Global Chief Communications Officer eChief Audit, Sustainability and Compliance Officer."Queste nuove nomine aiuteranno ad apportare competenze cruciali in ruoli-chiave, oltre che una prospettiva esterna che servirà ad Ampliare i nostri punti di riferimento, nell'incessante ricerca dei migliori standard possibili in tutto ciò che facciamo", si legge nella lettera di Manley.Modesto calo per il titolo Fiat Chrysler a Piazza Affari, dove arretra di poco -0,27%.