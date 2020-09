FCA pagherà 9,5 milioni alla SEC per chiudere caso su test emissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per chiudere a questione dellain merito ai test sulle emissioni. L'organo di controllo dei mercati americani l'accusava di avernon chiarendo a dovere di aver effettuato solo un numero limitato diIlè stato annunciato dalla stessa, precisando che con l'accordosul reporting, imposte dall'autorità alle società quotate.La questione risale al 2016, quandoal mercato di aver effettuato un, che dimostrava il rispetto dei limiti di emissione dei veicoli prodotti.Lanei confronti di FCA, accusandola die di non aver spiegato che questa indagine interna non era un esame complessivo del rispetto delle norme USA sulle emissioni. La SEC inoltre incolpava FCA di aver fattodell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, che si dicevano preoccupati per il livello di emissioni di alcuni veicoli diesel prodotti dal Gruppo.