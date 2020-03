FCA ottiene linea credito aggiuntiva da 3,5 miliardi

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles ha sottoscritto una nuova linea di credito con due banche, che sarà a disposizione per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del Gruppo ed è strutturata come linea bridge intesa a supportare l'accesso del Gruppo al mercato dei capitali.



La Linea di credito può essere tirata in una singola tranche di 3,5 miliardi, con durata iniziale di 12 mesi e con la possibilità di estensione a scelta della società per un periodo di ulteriori 6 mesi alla scadenza del primo anno dalla firma.



Si tratta di una linea aggiuntiva rispetto alle line di credito in essere per 7,7 miliardi, incluse le linee bilaterali del valore di 1,5 miliardi che la Società ha cominciato ad utilizzare.