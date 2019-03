Fca, nelle buste paga di marzo arriva un premio di quasi 900 euro

Dopo quello annuale pagato a febbraio, nella busta paga degli 80.000 dipendenti italiani di FCA e di Cnhi (New Holland e Iveco) arriva un nuovo premio in denaro. Si tratta di 880 euro (tassati al 10%) per chi lavora nelle fabbriche Fiat e di 704 euro per i dipendenti che assemblano trattori e camion



Si tratta del premio legato ai risultati finanziari del gruppo, raggiunti al 90% per Fca e all' 86% per Cnhi. Le cifre sono medie, i lavoratori di prima fascia prendereanno qualcosa in meno mentre quelli di terza fascia supereranno i ille euro.



Complessivamente, nei 4 anni la somma dei premi, sempre in media, è stata di 6.750 euro per Fca e di 5.200 euro per Cnhi. © RIPRODUZIONE RISERVATA