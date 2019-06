Fca, Le Maire: necessario preservare alleanza fra Renault e Nissan

(Teleborsa) - "E' necessario preservare l'alleanza tra Renault e Nissan in quanto ha avvantaggiato la casa automobilistica francese con sinergie e tecnologia". Lo ha detto il Ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, al G20 di Fukuoka in Giappone.



Le Maire ha, inoltre, affermato che il suo ruolo "non è quello di incontrare l'Amministratore delegato di Nissan Hiroto Saikawa e che il ruolo dello Stato è in qualità di azionista". Lo Stato francese possiede il 15% della Renault, che a sua volta possiede il 43% di Nissan. © RIPRODUZIONE RISERVATA