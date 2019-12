Festa di Natale dedicata a Leonardo da Vinci nella fabbrica Fca di Pomigliano, in provincia di Napoli, dove viene assemblata la Fiat Panda. La fabbrica, come accade ogni anno a natale, ha aperto i cancelli ai 4.000 dipendenti e ai loro figli che hanno ricevuto regali in tema con la serata e assistito a una serie di spettacoli. Fuori dai cancelli si è svolta la protesta di un sindacato contro la cassaintegrazione che in questi giorni sta interessando la fabbrica che comunque dovrebbe raggiungere il traguardo produttivo di quasi 200.000 Panda assemblate nel 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA