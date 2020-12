(Teleborsa) - Rialzo per Fiat Chrysler, che passa di mano in forte guadagno del 2,70%. L'Assemblea di FCA e Psa Peusgeot Citroen sono state convocate per il 4 gennaio per deliberare in merito alla fusione ed alla nascita di Stellantis. Le due assemblee si terranno a porte chiude, causa Covid, mAverranno trasmesse sul portale del gruppo PSA.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del Lingotto rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Tecnicamente, Fiat Chrysler è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,47. © RIPRODUZIONE RISERVATA