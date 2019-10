FCA in rosso con intero comparto auto dopo profit warning Renault

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per il comparto auto, depresso in tutta Europa per via del taglio delle stime sui ricavi 2019 annunciato da Renault. Sulla piazza parigina le azioni della casa automobilistica francese stanno registrando un tonfo di oltre il 12%, mentre l'indice DJ Stoxx auto europeo arretra dell'1,37%, risultando il peggiore della lista.



Sulla borsa milanese frenano FCA -1,52%, Pirelli -1,91% e Ferrari -0,88%. Nel settore della componentistica in retromarcia Sogefi -3,46% e Brembo -1,74%.