FCA in rialzo guarda al CdA di Renault

(Teleborsa) - Si muove in forte rialzo il titolo Fiat Chrysler, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%.Il mercato e lo stesso Gruppo automobilistico guardano al CdA odierno di Renault che dovrà esprimersi sulla fusione proposta dalla casa italo-americana.per le nozze. Mentre si attende la decisione del Board della casa d'auto francese sulla complessa operazione che coinvolgerà anche la giapponese Nissan, emerge che Parigi avrebbe chiesto ulteriori garanzie, allo scopo di difendere gli interessi nazionali ed i livelli occupazionali.Fra le richieste, il mantenimento del quartier generale operativo a Parigi, un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault ed un posto nel Board per un rappresentante del governo.Lo scenario su base settimanale del Lingotto rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico di Fiat Chrysler mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,35 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,07.