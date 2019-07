(Teleborsa) - Piovono vendite sulle azioni FCA, dopo che gli analisti della banca d'affari Goldman Sachs hanno deciso di avviare la copertura sul titolo della casa automobilistica italo-americana con il giudizio "sell" (vendere). Il prezzo obiettivo è stato fissato a 11,5 euro.



Sulla borsa milanese le azioni Fiat Chrysler Automobiles stanno registrando una flessione del 3,58% a 12,12 euro, risultando le peggiori all'interno del paniere principale FTSE MIB.



In rosso il comparto auto in Europa, con lo stoxx di riferimento in discesa dell'1,22%.