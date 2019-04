FCA, il mercato premia l'accordo con Tesla

(Teleborsa) - Bene Fiat Chrysler, con un rialzo dell'1,40% in un mercato particolarmente debole allineato all'andamento prudente degli altri listini azionari del Vecchio Continente.



Il mercato premia l'accordo raggiunto con Tesla per rispettare i parametri europei in tema id emissioni. Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione "hold" sul titolo FCA ed il target price a 16,10 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Lingotto rispetto all'indice di riferimento.



Le implicazioni di breve periodo di Fiat Chrysler sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,99 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,13. © RIPRODUZIONE RISERVATA