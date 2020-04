FCA Group, vendite in calo del 10% in USA nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La controllata statunitense di FCA Group ha riportato vendite per 498.425 unità, in calo del 10% dello stesso periodo dello scorso anno. A pesare è stato soprattutto il mese di marzo, dopo un primo bimestre favorevole.Guardando ai singoli marchi del Gruppo, il primo trimestre è stato, che hanno riportato un aumento delle vendite del 7% per un aumento complessivo delle vendite del marchio del 3%.che ha visto contrarsi le vendite del 14%, con picchi negativi per Cherokee (-32%) e Renegade (-22%).che riporta una diminuzione dei veicoli immatricolati del 5%, anche se tiene la Pacifica (+5%)., con una discesa del 20%, e dei marchi italiani, con diminuzioni marcate per tutti i modelli di punta come la 500 (-58%), la 500L (-23%), la 500X (-63%), la Spider (-24%), l'Alfa 4C (-24%), la Giulia (-14%) ed il suv Stelvio (-13%).