FCA, giudizio unanime sindacati su prestito statale: garantire occupazione e investimenti

(Teleborsa) - E' unanime ilsulla decisione didi chiedere: la casa d'auto torinese dovrà dare. Nessuno dei rappresentanti sindacali ha voluto invece commentare la polemica sorta sul fatto che FCA ha sede legale (e fiscale) all'estero. Una questione- hanno sottolineato- che rappresenta una "spaccatura" che si è consumata da tempo e nessun governo si è posto il problema.Il leader della Cgil,, ha commentato la richiesta auspicando che i soldi "siano finalizzati e ci siano: che non ci siano delocalizzazioni e siano".Analoga la speranza della leader della Cisl,secondo cui "è assolutamente legittimo" che un Gruppo che impiega 60 mila lavoratori, senza considerare l'indotto, "abbia chiesto la garanzia dello Stato", ma per far uso dei soldi dei contribuenti "occorre, in primo luogo,negli stabilimenti italiani" ed anche l'assicurazione "che le".Anche per il segretario generale della Uilm,, "la cosa più importante è che il" e che "debbano essere".