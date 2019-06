FCA, Furlan: con Renault persa occasione straordinaria di creare potenza europea

(Teleborsa) - Con il fallimento del progetto di fusione tra Fca e Renault "si è persa un'occasione straordinaria di creare una potenza europea in questo settore. Spero tanto che si possa riprendere quest'opportunità". Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine dell'assemblea di Confcommercio.



"Per noi è fondamentale, ma anche per l'economia europea. Credo che - aggiunge Furlan - la Francia abbia dimostrato un po' tanto provincialismo, è davvero un peccato". © RIPRODUZIONE RISERVATA