FCA frena sulla Borsa di Milano dopo le immatricolazioni

(Teleborsa) - Poco mosso il titolo FCA a Piazza Affari all'indomani della diffusione dei dati sulle immatricolazioni di auto in Italia relative al mese di agosto. Secondo il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione ha immatricolato 88.939 autovetture, con una variazione di -3,11% rispetto ad agosto 2018, durante il quale ne furono immatricolate 91.792 (nel mese di luglio 2019 sono state invece immatricolate 153.116 autovetture, con una variazione di +0,11% rispetto a luglio 2018, durante il quale ne furono immatricolate 152.949).



Fa peggio del mercato Fiat Chrysler, con vendite in calo del 16,07% a 20.767 auto. In flessione anche la quota di mercato, che diminuisce al 23,35% dal 26,95% di un anno fa.



Sulla Borsa di Milano il titolo della casa automobilistica italo-americana sta registrando un ribasso di mezzo punto percentuale.





