FCA, forse in serata CdA straordinario su fusione con Psa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per discutere della eventuale fusione con il gruppo Psa, mentre è già in corso la riunione del Board del gruppo francese a Parigi.Le due case automobilistiche hanno confermato stamane che sono in corso trattative con l'obiettivo di creare un leader mondiale della mobilità da 50 miliardi di dollari, che con 8,7 milioni di auto vendute nel 2018 conquisterebbe il quarto gradino a livello mondiale.. "Allo stesso tempo ci aspettiamo che sinergie significative richiedono comunque tempo, comportino costi di ristrutturazione significativi e un certo rischio di esecuzione, considerata la potenziale resistenza politica quando si tratta di razionalizzazione dei costi".