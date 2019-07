FCA ferma ai box dopo immatricolazioni

(Teleborsa) - Nessuna reazione del titolo FCA ai dai sulle immatricolazioni di auto in Italia. Ieri 1° luglio 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato che nel mese di giugno sono state immatricolate 171.626 vetture, il 2,1% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Fa peggio del mercato Fiat Chrysler Automobiles. La società italo-americana a giugno ha immatricolato quasi 38.600 vetture, con una diminuzione dell'11,21% rispetto a giugno 2018. In flessione anche la quota di mercato, che diminuisce al 22,47% dal 24,78% di un anno fa.



A Piazza Affari le azioni FCA hanno avviato la giornata con un decremento dello 0,31%. © RIPRODUZIONE RISERVATA