FCA, famiglia Peugeot vota sì all'unanimità a fusione

(Teleborsa) - La, azionista di riferimento di Psa, ha(FCA). Lo rende noto la Afp, citando una fonte vicina alla famiglia. Ilche oggi pomeriggio deciderà sul matrimonio tra le due società."Sul progetto di fusione, la(presidente del consiglio di amministrazione di Psa) sull'operazione in corso", ha riferito la fonte, aggiungendo che sulla governance "la famiglia Peugeot sarà rappresentata nel futuro consiglio". La, insieme alOgnuno di questi tre azionisti detiene ildel capitale e secondo le disposizioni dell'accordo,. "Nel futuro piano di fusione, la famiglia avrà la possibilità di prendere il 2,5% in più e diventerà uno dei principali azionisti del gruppo", ha precisato la fonte., in cui gli azionisti dei due gruppi avrebbero condiviso il capitale al 50% paritario, dopo varie operazioni finanziarie. Questa fusione dovrebbe consentire a PSA di formare con FCA un nuovo colosso automobilistico globale, su base azionaria, senza chiudere fabbriche.