© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Per oltre un secolo siamo stati fonte di stabilità per Fiat e, più di recente per FCA, e la società ha prosperato. Questo approccio e questa mentalità rimangono per noi rilevanti oggi come sempre, così come". Lo scrive John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli.Un passaggio interpretato dagli osservatori come una conferma che FCA non è in vendita e, in una eventuale alleanza, la famiglia Agnelli vuole continuare a giocare un ruolo di primo piano."In questa nuova ed entusiasmante era,. I prossimi 20 anni per l'industria dell'auto, così come i primi 20, saranno caratterizzati da un ritmo di cambiamento ancor più grande di quanto sia avvenuto nei 100 anni di mezzo" - continua il top manager -. "La nostra permanenza nel capitale FCA ha dato ai suoi leader la libertà di pianificare lo sviluppo a lungo termine, piuttosto che reagire alle pressioni quotidiane".Un chiaro messaggio alle persistenti indiscrezioni stampa che continuano a circolare su, di cui Exor è socio di controllo con circa il 30% del capitale, ed altri gruppi automobilistici di livello mondiale. Ultimo in ordine di tempo i rumors su un'alleanza con il gruppo Peugeot PSA.