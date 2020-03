FCA, Elkann e Board rinunciano a compenso per tutto il 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Una decisione che coinvolge il Presidente, che hanno deciso all'unanimità di rinunciare completamente al compenso, ma anche, che, ed i membri del(Gec), che ridurranno il loroL'obiettivo - ha spiegato Manley in una lettera ai dipendenti - èedIl numero uno di FCA propone anche ai dipendenti, preannunciando l'organizzazione di. "La scorsa settimana oltre 25.000 dipendenti hanno partecipato alle riunioni tenutesi in Latam, Nord America ed Emea - ha spiegato - e la town hall di Apac è prevista per questo venerdì". IUn cenno anche ai dipendenti di FCA in quarantena o convalescenza ed alle vittime. "I nostri pensieri vanno a loro e alle loro famiglie. Il coronavirus non è qualcosa di distante: è proprio qui, tra noi", ha affermato il manager.Quanto alle azioni intraprese da Fiat Chryler, oltre all'attenzione alla salute ed alla conservazione dei posti di lavoro, Manley sottolinea "stiamoe al contempo prestando un', eliminando o posticipando tutte le attività non critiche".