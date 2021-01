© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' iniziato il contro alla rovescia per la fusione tra due dei maggiori colossi dell'automobile. Oggi, 4 gennaio 2021, si riuniranno le assemblee di FCA e PSA - a porte chiuse per le restrizioni legate al- per approvare un matrimonio che, alle quotazioni attuali, unisce il gruppo italiano e quello francese in una maxi fusione da 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020.Il voto degli azionisti sarà un passaggio cruciale in vista dell'operazione che FCA e PSA Peugeot prevedono di, convinte che l'darà il proprio via libera al matrimonio grazie anche agli aggiustamenti messi in campo dai due gruppi su diversi fronti, a partire da quello dei veicoli commerciali leggeri.Lo scorso dicembre, infatti, la Commissione europea ha autorizzato la proposta fusione tra i due gruppi a condizione che sia subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti dalle due società.Il via libera segue un'indagine approfondita della Commissione sulla fusione, a seguito della quale sarebbe stata compromessa la concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri in nove Stati membri, dove le due case d'auto hanno quote di mercato elevate o molto elevate e sono concorrenti particolarmente stretti. L'acquisizione avrebbe quindi probabilmente comportato un aumento dei prezzi per i clienti.Per fugare le preoccupazioni della Commissione,: un'estensione dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore tra PSA e Toyota Motor Europe per i piccoli veicoli commerciali leggeri, in base al quale PSA produce veicoli a marchio Toyota principalmente nell'Unione Europea; una modifica degli accordi di riparazione e manutenzione in vigore tra PSA, FCA e le loro reti al fine di facilitare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione.La soddisfazione questi impegni - sottolineava Bruxelles nella nota - "consente di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato e quindi risponde pienamente a tutte le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'operazione, così come modificata dagli impegni, non rappresenterebbe più un problema di concorrenza".