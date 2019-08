FCA e LexisNexis annunciano collaborazione per servizi assicurativi

(Teleborsa) - Fca Italy e LexisNexis Risk Solutions stanno sviluppando una collaborazione per nuovi servizi assicurativi che consentirà ai clienti europei di accedere a una gamma di nuovi servizi di assicurazione auto personalizzati e vantaggiosi basati sia sullo stile di guida sia sui sistemi di sicurezza installati sui veicoli.



Per Fca l'iniziativa "rientra nell'ambito del nuovo 'ecosistema' globale per veicoli connessi, annunciato ad aprile, che migliorerà le funzionalità online dei veicoli in tutto il mondo."



La collaborazione "in corso di finalizzazione coinvolgerà i veicoli connessi Fca circolanti in Europa. LexisNexis Risk Solutions userà la sua competenza tecnologica nell'analisi dei dati e la sua profonda esperienza nella loro gestione per fornire alle compagnie assicurative soluzioni telematiche innovative e su misura per ogni consumatore".







