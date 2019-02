Fca annuncia dividendo: è il primo in 10 anni

Fca (Fiat Chrysler Automobiles) ha annunciato il primo dividendo in 10 anni. Il consiglio di amministrazione della casa automobilistica ha deliberato infatti di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo per le azioni ordinarie pari a 0,65 euro, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa 1 miliardo di euro.



La distribuzione del dividendo, a valere sull'utile di esercizio 2018, sarà sottoposta all'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti prevista per il 12 aprile 2019.



Nel caso la distribuzione di dividendo venisse approvata dai soci, il calendario per entrambi i mercati di quotazione (MTA e NYSE) prevede la registrazione del possesso (record date) il 24 aprile, data stacco cedola il 23 aprile e pagamento il 2 maggio.



