Fca, coronavirus manda in rosso i conti del primo trimestre: perdita di 1,7 miliardi

. E' la stessa casa d'auto a dirlo, annunciando unadi euro e unadi euro.L'impatto del Covid-19, che si vede sulleattestatesi a 8per la sospensione temporanea della produzione e la caduta della domanda a livello globale, mentre i ricavi sono scivolati del 16% a 20,6 miliardi. Nonostante l'effetto delle misure di contenimento, il gruppo ha conseguito undi euro, in particolare il Nord America registra un ebit adjusted di 0,5 miliardi di euro con margine al 3,8%. Il, con un impatto negativo del capitale di funzionamento pari a 3,5 miliardi in parte dovuto alla stagionalità negativa, accentuata dagli effetti del Covid-19."In queste avversità senza precedenti FCA ha sempre dato priorità alla salute e alla sicurezza delle proprie persone e comunità. La pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto significativo sulle nostre attività. Ho piena fiducia che, grazie all'esperienza dei nostri leader e alla dedizione dei nostri dipendenti, saremo in grado di attraversare questa crisi emergendone ben posizionati per crescere e prosperare", ha affermato il CeoLaa fine marzo aa fine trimestre, inclusiva di unadi euro che è stata interamentee. Inoltre, sempre nel mese di aprile, la liquidità è stata ulteriormente rafforzata con una ldi euro, attualmente inutilizzata.Fca, che nel mese di marzo ha dovuto sospendere tutte le attività a livello globale, si dicenon appena le condizioni lo consentiranno, con attenzione alla "protezione dei dipendenti ed a sostegno delle comunità in cui opera,".. "Nonostante questa situazione inattesa e senza precedenti - sottolinea il Gruppo -rimangono(50/50) volta alla creazione di un leader mondiale nella mobilità. Insieme, continuiamo a portare avanti i diversi filoni di attività finalizzati alla fusione e confermiamo l'impegno a, annunciato a metà marzo, a causa delsulle condizioni di mercato e delle restrizioni all'operatività in essere a livello regionale in relazione all'evolversi della pandemia da COVID-19. Il Gruppo si impegna a fornire un aggiornamento non appena vi sia una maggiore visibilità dell'impatto complessivo della crisi.