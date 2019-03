Fca, Ferrari e Cnh: rinnovato il contratto, aumento di 144 euro a regime

Ultimo aggiornamento: 19:08

Contratto rinnovato per il gruppo Fca. Il nuovo contratto di lavoro per i 66.000 dipendenti di Fca prevede un aumento delle retribuzioni contrattuali del 2% annuo e un rafforzamento del bonus annuale legato agli obiettivi di produttività ed efficienza. Lo rende noto l'azienda in un comunicato.Il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro siglato oggi da Fca, Cnh Industrial e Ferrari con Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr prevede aumenti della paga base del 2% annuo, la prima tranche verrà corrisposta a partire da aprile 2019, le altre tre rispettivamente a febbraio 2020, gennaio 2021 e gennaio 2022. Lo rendono noto i sindacati in una nota congiunta precisando che, mediamente, gli incrementi mensili saranno pari a 35,06 euro nel 2019, 35,76 euro nel 2020, 36,48 euro nel 2021 e 37,20 nel 2022.Per quanto concerne il sistema premiale definito nel 2015, proseguono i sindacati, viene confermato il premio annuale di efficienza di stabilimento, le tabelle degli obiettivi sono ricalibrate anche sulla base dei risultati dell'ultimo quadriennio e le relative somme sono incrementate di 330 euro annui medi.Per quanto riguarda il welfare aziendale, viene incrementato il contributo a carico del datore di lavoro al fondo di previdenza integrativa dello 0,5% della retribuzione utile, mentre sono rimodulate le quote di adesione al fondo di sanità integrativa, abbassando la quota del dipendente aderente e incentrando quella degli eventuali familiari non a carico.Tra aspetti normativi, l'intesa , tra l'altro, prevede che si estendano a 40 le ore di permesso retribuito per il diritto allostudio per ogni anno di corso di Laurea e percorso professionale, migliora la fruizione frazionata a ore dei permessi retribuiti totale per i giornalieri e per 16 ore anche per i turnisti. Infine, si migliora la disciplina dei recuperi produttivi incrementando l'indennità a 25 euro, si estende l'indennità di ciclo continuo a tutti i turnisti oltre i 18 turni (ad esclusione dei discontinui) e si introduce lo smart working e le ferie solidari.Oltre all'aspetto retributivo - spiega Fca - sono tre i principali cardini del nuovo contratto. Il primo è il sistema di Welfare aziendale, che si sviluppa attraverso il consolidamento del programma di flexible benefits e il potenziamento della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa. Il secondo è il completamento del sistema partecipativo che, alla luce della positiva esperienza dell'ultimo quadriennio, ormai rappresenta non solo un modello di dialogo qualificato con le organizzazioni sindacali, ma è parte integrante dell'approccio industriale del Gruppo in Italia. Terzo, la definizione della riforma dell'inquadramento introdotta in via sperimentale nel precedente rinnovo contrattuale.