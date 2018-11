Fca: domani iniziano le trattative per il rinnovo del contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani comincerà la trattativa per il rinnovo del contratto colelttivo di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. La scadenza del contratto è il 31 dicembre. Sono coinvolti oltre 80.000 lavoratori delle fabbriche italiane. La trattativa si svolgerà su due diversi tavoli. Da una parte la Fim, Uilm, Fismic, Aqcf e Ugl metalmeccanici che hanno firmato il precedente contratto di quattro anni fa, dall'altra parte la Fiom. Con il vecchio contratto sono stati erogati premi legati all'andamento aziendale, che in Fca e Cnh Industrial - ricordano i sindacati - non si vedevano da circa 19 anni: in media 4.279 euro per i lavoratori Fca e 3.408 per quelli di Cnh Industrial.Le organizzazioni firmatarie dell'ultimo contratto hanno definito una richiesta unitaria che nei giorni scorsi è stata votata positivamente da oltre il 98% degli rsa: un incremento economico complessivo del 10% della paga base che, a regime nei 4 anni, è pari a un valore annuo di 2.279 euro (175,30 euro al mese).