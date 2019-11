FCA continua a correre sul circuito di Piazza Affari. Brilla anche Peugeot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Fiat Chrysler, che scambia in rialzo del 3,07% con il mercato che continua a guardare agli sviluppi nelle trattative di fusione con Peugeot, Gruppo PSA, operazione annunciata la scorsa settimana. Ben impostato anche il titolo della casa automobilista francese che sulla piazza di Parigi sale di oltre il 4 punti percentuali.Corre anche la holding della famiglia Agnelli, Exor, primo azionista di FCA, con un progresso dell'1,73%. Kepler Cheuvreux ha alzato il prezzo obiettivo a 76,8 euro da 73 euro precedente.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Lingotto più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente, Fiat Chrysler è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,83.