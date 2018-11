FCA conferma frenata vendite in Ue, si salva solo la Jeep

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nonostante il saldo resti ancora positivo nei primi dieci mesi dell'anno. Ancheche sonoa fronte di un mercato in calo del 7,3%. La quota di mercato è passata dal 6,4% al 6,0%. In totale, nel periodo gennaio-ottobre, il Gruppo Fiat Chrysler ha venduto circa 875 mila vetture, l'1,9% in meno rispetto al 2017.Guardando ai singoli brand del Gruppo,forte calo anche per Alfa Romeo (3.837; -40,8%) e Lancia/Chrysler 4.497 (-0,2%)."Anche in ottobre la nuova normativa WLTP ha parzialmente influenzato il mercato mentre FCA ha proseguito nella sua strategia di privilegiare la qualità delle vendite. - commenta Pietro Gorlier, Chief Operating Officer per la Regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) - La crescita di Jeep continua mese dopo mese ed è ottimo il risultato delle city car di Fiat, 500 e Panda, che continuano ad incrementare le vendite".