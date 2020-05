FCA conferma, chiesto all'Italia un prestito pubblico di 6,3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - FCA Italy (FCA) ha avviato una procedura con il(MEF) e il(MISE) per l'ottenimento di una garanzia da SACE, l'agenzia italiana per il credito all'export (parte del gruppo a partecipazione statale Cassa Depositi e Prestiti), secondo quanto previsto dalrecentemente emanato. Lo conferma la stessa società con una nota, alla luce delle recenti indiscrezioni di stampa.A tale riguardo - spiega FCA - è stato, la maggiore banca italiana, per il perfezionamento di una, destinata esclusivamente alle attività italiane del Gruppo FCA e "al" composta da circa 10.000 piccole e medie imprese, a seguito alla riapertura degli stabilimenti italiani, avviata a fine aprile.In base alle disposizioni del Decreto Liquidità l'ammontare della linea di credito dovrebbe essere pari al 25% del fatturato consolidato delle società industriali del gruppo FCA in Italia e cioè fino a"La nuova linea di credito, che si inserirebbe nell'ampio programma di FCA per una ripresa in sicurezza delle attività in Italia - aggiunge FCA - farebbe seguito a un, in cui le azioni tempestive messe in atto per mettere al sicuro dipendenti, famiglie e comunità durante l', hanno comportato ildi FCA in Italia, con undell'intero ecosistema automobilistico".