FCA chiude il 1° semestre con oltre 540mila immatricolazioni in Europa

(Teleborsa) - Sono quasi 90.250 le immatricolazioni di Fiat Chrysler Automobiles in giugno, per una quota del 6,1% mentre nel primo semestre dell'anno sono oltre 540.500 le registrazioni, per una quota del 6,4%. Nel sesto mese del 2019 la casa automobilistica italo-americana registra una flessione delle immatricolazioni del 13,6% a fronte del -7,8% dell'intero mercato europeo.. In crescita le vendite di numerosi modelli: Renegade (+32,1% nel mese e +9,9% nel semestre), Wrangler (rispettivamente +7,3% e +57%) e Grand Cherokee (+13,8% in giugno).. La prima è la più venduta del segmento A sia nel mese sia nel progressivo annuo, la seconda aumenta le vendite del 14,8% nel semestre. Insieme detengono nel progressivo annuo una quota del 30,5%. Al di fuori dell'Italia Fiat 500 segna il miglior semestre di sempre, con una quota di mercato del 16,5%.. Nel semestre quasi 34.800 immatricolazioni che fanno registrare una consistente crescita: +27,4%., dove le registrazioni crescono del 40,4% nel mese e dell'11,7% nel semestre.