FCA cede business componenti in ghisa di Teksid a Tupy

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi di averche fa capo alla controllata. Il businessdi Teksidinvece nell'ambito dell'operazione e FCA conferma chenel suo portafoglio.Tupy è un'azienda leader nel settore della ghisa, specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti strutturali in ghisa ad alto contenuto ingegneristico per numerose applicazioni in beni strumentali a servizio di industrie diverse.La cessionedi produzione in, nonché la partecipazione detenuta da Teksid in unaIldell'operazione (enterprise value) è pari a. Il corrispettivo, soggetto agli usuali adeguamenti del prezzo di acquisto, sarà pagato aldell'operazione, previsto per il, ha affermato, Global Chief Manufacturing Officer di FCA, aggiungendo "Tupy è sempre stato un fornitore strategico nel settore dei componenti strutturali in ghisa. Insieme, Teksid e Tupy continueranno a sviluppare nuove tecnologie per sostenere la continuità del successo dei nostri prodotti".