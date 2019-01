FCA, Carl Smiley nominato Chief Purchasing & Supply Chain Officer

(Teleborsa) - Carl Smiley è il nuovo Chief Purchasing & Supply Chain Officer di Fiat Chrysler Automobiles, con effetto immediato.



E' quanto rende noto il gruppo in un comunicato, specificando che Smiley entra anche a far parte del Group Executive Council (GEC), il più elevato organo operativo di FCA.



"Carl porta una significativa esperienza globale in FCA e nel GEC, sia in termini di competenze operative sia in qualità di business leader in ambito automotive" ha dichiarato Mike Manley, Chief Executive Officer di FCA.



