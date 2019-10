Fca Bank: al via Leasys CarCloud, la formula di abbonamento per le auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce Leasys CarCloud, il primo abbonamento alla mobilità in Italia. Fca Bank e la sua controllata Leasys hanno lanciato un'innovativa formula di abbonamento per le auto, ispirata alla «subscription economy», ossia un modello di economia basato sulla condivisione e non più sulla proprietà privata. Si tratta di un servizio che permette di poter scegliere un'auto da guidare in tutte le città d'Italia. È possibile in questo modo rispondere alle diverse esigenze dei clienti: si potrà avere un'utilitaria per andare a lavoro e un fuoristrada nel weekend per le gite fuori porta.L'innovativa soluzione proposta da Leasys dedicata ai clienti privati e ai liberi professionisti è pensata quindi per offrire vantaggi e flessibilità grazie a un unico abbonamento, attivabile su Amazon, che si può rinnovare ogni mese senza vincoli temporali. La gestione è facile, completamente digitale e con zero burocrazia. Per usufruire del servizio è sufficiente pagare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il CarCloud 500 e 249 euro per CarCloud Renegade & Compass, inserire il codice di iscrizione su www.carcloud.leasys.com e scegliere tra i 2 pacchetti attualmente disponibili (interscambiabili tra di loro) che comprendono 7 modelli diversi: Leasys CarCloud 500: a partire da 249 euro al mese, che comprende i modelli 500, 500X, 500L, 500L Wagon, 500L Cross. A questo si aggiunge, inoltre, Leasys CarCloud Renegade & Compass: a partire da 349 euro al mese, che comprende i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass. Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo.L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).Giacomo Carelli, amministratore delegato di Fca Bank, ha illustrato quali sono i trend che guidano la subscription economy: dalla tendenza che spinge i consumatori a non acquistare più i prodotti che utilizzano ed essere liberi dai vincoli della proprietà, all’economia “empirica”, che caratterizza i clienti non più in base a ciò che potrebbero possedere ma alle esperienze che vorrebero vivere, per arrivare all'economia circolare che induce a ripensare la produzione e commercializzazione di beni a servizi in un’ottica di sostenibilità nel tempo.