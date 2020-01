FCA, balzo vendite in UE a dicembre ma 2019 chiude in negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: infatti inimmatricola oltre 69.400 vetture, ilin più rispetto allo stesso mese del 2018 per una. Sono invece quasi 946.600 le registrazioni, chiuso con unaNelè da segnalare ildove le vendite aumentano del 4,4% per una quota del 3,1%.Guardando invece al solo mese diil Gruppo ottiene(con le vendite in crescita del 23,3% e la quota al 4,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali), in(+29,6%) e soprattutto in: +35,6% le registrazioni per una quota al 3,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali.Guardando ai singoli marchi e modelli, risultano in crescita nel 2019 Fiat Panda (+9,2%), le Jeep Renegade (+9,9%), Cherokee (+30,8%) e Wrangler (+7,9%) e Lancia Ypsilon (+21%). A dicembre risultati positivi per Fiat 500 (+20,5%), Panda (+10,9%), Tipo (+65,2%), 500X (+8%), 500L (+20,2%), Doblò (+295,8%), Qubo (+147,15%) e per Alfa Romeo Stelvio (+30%).