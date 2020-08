FCA avvia produzione mascherine presso stabilimenti Mirafiori e Pratola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono partite neglidi(Torino) e di(Avellino) le attività per l'installazione e messa a punto dellechirurgiche.Lee industriali sono arrivate pressodel comprensorio di Mirafiori e nei prossimi giorni saranno allestiti i primiin un'area di circa 7000 metri quadrati. Complessivamente sarannoche saranno predisposte aedsaranno invece allestite adove i lavori di predisposizione dell'area specifica di 9.000 metri quadrati al centro dell'impianto campano procedono velocemente.L'obiettivo di produzione giornaliera nei due impianti di FCA con tutte le linee produttive operative è di. L'inizio della produzione è prevista tra i mesi di. I lavoratori dei due impianti che saranno impegnati in questa specifica attività a regime saranno complessivamente più di 600.I dispositivi prodotti nei due impianti di FCA saranno utilizzati dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19,, per la distribuzione sul territorio nazionale attraverso la Protezione Civile ed una parte della produzione sarà destinata anche ai dipendenti dei siti italiani di FCA."Questa iniziativa – commenta Pietro Gorlier, COO della Regione EMEA di FCA – rientra in un'azione più ampia che abbiamo portato avanti in ambito mondiale per sostenere le realtà locali in cui siamo presenti ed in particolare i nostri dipendenti".